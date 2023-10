ONU alerta sobre seis riscos catastróficos para o planeta

Por exemplo, diante do aumento das temperaturas, a instalação de aparelhos de ar-condicionado é uma solução de adaptação dentro do sistema, enquanto a redução das emissões de gases de efeito de estufa procura transformá-lo, apontando para a causa do problema.

O relatório conclui que a maioria das soluções atualmente implementadas se concentra em adiar os problemas, em vez de abordar genuinamente as causas fundamentais.

"Precisamos compreender a diferença entre se adaptar e evitar pontos de inflexão de risco, e entre ações que atrasam riscos iminentes e aquelas que nos levam em direção à transformação", conclui o relatório.

