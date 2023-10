Pastor Alape, de ex-comandante das Farc a político na Colômbia

"Isso é um processo, (sabíamos) que não era só chegar e imediatamente as pessoas nos receberiam, dada toda a realidade de um longo conflito. Estamos avançando (...), o fato de estar assim em minha cidade já é um progresso", diz Alape em seu encerramento de campanha.

Andando lentamente e cercado por seguranças, Alape percorre as ruas e ouve as pessoas sob o lema "O povo manda e deve ser obedecido". Ele é apoiado pelo Pacto Histórico, uma coalizão liderada pelo também ex-guerrilheiro e presidente Gustavo Petro, e pelo partido Comunes, que surgiu a partir do acordo que desarmou cerca de 8.000 combatentes.

As eleições de 29 de outubro serão cruciais para os ex-guerrilheiros, que lutam para conquistar a confiança do eleitorado e são alvo de violência. Nas duas últimas eleições legislativas, o Comunes obteve menos de 1% dos votos.