Pessoas negras sofrem racismo crescente na UE, mostra pesquisa

De acordo com Rosalina Latcheva, responsável por estas questões na FRA, instituição com sede em Viena, o movimento americano Black Lives Matter reforça "a tomada de consciência da comunidade". Ela menciona, ainda, o aumento dos discursos "que apresentam a migração como uma ameaça" e lamenta "seu impacto na forma como as pessoas negras são percebidas" na sociedade.

Quase 6.800 imigrantes de ascendência africana - aqueles nascidos em um país subsaariano, ou com pelo menos um dos pais originário desta região do mundo - foram entrevistados para este estudo realizado entre outubro de 2021 e outubro de 2022, em 13 países da UE.

Os resultados são particularmente "alarmantes" na Alemanha e na Áustria, onde o percentual dos que se declaram expostos ao racismo passa de 70%.

O relatório expõe as flagrantes injustiças no mundo do trabalho, com mais de 30% das pessoas denunciando terem sofrido discriminação. A abordagem racista por parte da polícia também é relatada: 58% dos entrevistados detidos recentemente consideram que a cor de sua pele teve relação com isso.

