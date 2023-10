Presidente da China exalta nova associação estratégica com Colômbia ao receber Petro

A China está "disposta a trabalhar para definir as relações China-Colômbia (...) que beneficiem mais os nossos dois povos e injetem energia positiva para a paz e o desenvolvimento mundiais", frisou o presidente chinês.

Durante a reunião, China e Colômbia assinaram "12 acordos" para promover "o desenvolvimento em matéria econômica, de investimento, comercial, tecnológica, ambiental, científica, educacional e cultural", disse a Presidência colombiana na rede social X (ex-Twitter).

"Entre os acordos, foram estipulados os requisitos de inspeção e protocolo sanitário para multiplicar as exportações de carne bovina e de quinoa colombiana para a China", especificou a mesma fonte.

Petro, que chegou a Pequim na terça-feira (24), reuniu-se com Xi poucas horas depois de tratar, com uma empresa chinesa, de seu plano para uma rede ferroviária que faça a ligação dos portos de seu país no Pacífico e no Caribe como rota comercial internacional.

O colombiano se reuniu com representantes das empresas CHEC (China Harbour Engineering Corporation) e CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation), que atuam em obras no país sul-americano.

- Rede ferroviária -