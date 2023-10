Secretário-geral da ONU se declara 'chocado' com deturpação de suas declarações sobre Hamas

Após reafirmar que havia feito referência a "queixas do povo palestino", o secretário-geral da ONU insistiu, entretanto, em que estes apelos "não podem justificar os ataques atrozes do Hamas".

"Acho que era necessário deixar as coisas claras, especialmente para as vítimas e suas famílias", ressaltou ele que, um dia antes, também denunciou as "claras violações ao direito internacional humanitário" em Gaza, sem mencionar Israel.

Na terça-feira, representantes israelenses haviam expressado sua ira com os comentários de Guterres, sinalizando em particular para a parte de seu discurso em que ele disse que os ataques do Hamas "não vieram do nada".

"Senhor secretário-geral, em que mundo você vive?", questionou o ministro israelense das Relações Exteriores, Eli Cohen. "Sem dúvida alguma, não é o nosso" mundo, completou.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu rapidamente a demissão imediata de Guterres, acusando-o de "ser compreensivo com o terrorismo e com os assassinatos" do grupo islamita palestino.

Nesta quarta-feira, Erdan rejeitou as explicações de Guterres e voltou a defender sua exoneração.