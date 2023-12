Tribunal do Colorado não permite participação de Trump nas primárias do estado

"A decisão de hoje é a mais recente tática de interferência para silenciar os opositores políticos e inclinar a eleição para qualquer marionete que os democratas apresentem desta vez, ao impedir aos americanos o direito de votar no candidato de sua escolha", escreveu nas redes sociais.

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis - que disputa com Trump a indicação do partido para as eleições de 2024 - considerou que a Supremo Corte "deve reverter" a decisão do Colorado.

"A esquerda invoca a 'democracia' para justificar o seu uso do poder, mesmo quando isso significa abusar do poder judicial para retirar um candidato da votação com base em um fundamento judicial espúrio", escreveu na rede X.

O Colorado, que votou em candidatos do Partido Democrata nas últimas quatro eleições presidenciais, deve realizar suas primárias em 5 de março, na chamada 'Superterça', quando 15 estados praticamente definem os nomes que os partidos apresentarão nas urnas.

Uma apelação poder garantir que o nome de Trump figure na disputa enquanto o caso é examinado. Mas a decisão de terça-feira pode ter consequências em outros estados, com casos semelhantes já descartados em Minnesota e Michigan.

A questão não foi solucionada a nível federal. Trump, 77 anos, será julgado em Washington em março pela acusação de conspirar para anular os resultados das eleições de novembro de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden.