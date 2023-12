Zelensky admite que 'ninguém' sabe quando a guerra da Ucrânia vai acabar

Zelensky também falou sobre como as eleições americanas, previstas para novembro de 2024, podem afetar a guerra.

Ele reconheceu que o republicano Trump tem "uma personalidade diferente" da do democrata Joe Biden e que isso terá como reflexo "uma política diferente".

"Se a política do próximo presidente, independentemente de quem seja, for distinta em relação à Ucrânia, mais fria ou mais econômica, então acredito que isso terá um forte impacto no desenvolvimento da guerra", advertiu.

No entanto, expressou sua esperança de que Washington não faça mudanças em seu apoio militar e econômico à Ucrânia, que é essencial para Kiev na guerra com a Rússia.

Pouco depois, os líderes democrata e republicano do Senado dos Estados Unidos anunciaram que o país não poderá aprovar uma nova ajuda à Ucrânia antes do fim do ano, mas que os dois partidos continuam negociando para alcançar um compromisso.

As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão previstas para o início de novembro de 2024 e muitos analistas consideram que poderiam representar um ponto de inflexão no apoio do Ocidente à Ucrânia.