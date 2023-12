Alex Saab, um vendedor de chaveiros que chegou ao topo do chavismo

- "Empreiteiro mimado" -

Segundo as acusações, Saab e seu sócio Álvaro Pulido, preso na Venezuela em abril passado por um escândalo de corrupção na petrolífera estatal PDVSA, teriam transferido US$ 350 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) do país caribenho para contas no exterior que possuíam ou controlavam.

Saab podia pegar até 20 anos de prisão se fosse considerado culpado.

Filho de um empresário libanês estabelecido em Barranquilla, Saab começou como vendedor de chaveiros promocionais antes de entrar no setor têxtil, com 100 lojas que exportavam para mais de 10 países, segundo biografias oficiais.

Ele iniciou negócios na Venezuela no ramo da construção. Seu primeiro contrato foi assinado em 2011 no palácio presidencial de Miraflores, quando Hugo Chávez era presidente e Maduro, chanceler.

Um Saab jovem com um rabo de cavalo subia ao palco e firmava "uma aliança estratégica" para a "instalação de kits para a construção de casas pré-fabricadas".