China enfrenta onda de frio recorde

As temperaturas em cidades do norte da China registraram mínimos históricos nesta quarta-feira (20) e as autoridades emitiram um alerta de frio extremo para grande parte do país.

A agência meteorológica nacional afirmou que as temperaturas abaixo de zero bateram recordes em cinco estações nas províncias e regiões de Shanxi, Hebei e Mongólia Interior na manhã de quarta-feira.

Na cidade histórica de Datong, província de Shanxi, o termômetro caiu 33,2 graus abaixo de zero. No condado vizinho de Yangqu atingiu 27 graus negativos.