Conselho de Segurança volta a adiar votação sobre Gaza

A votação foi adiada várias vezes, ontem e hoje. O atraso mais recente se deveu a um pedido dos Estados Unidos, segundo uma fonte diplomática.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que não haverá um cessar-fogo em Gaza até que ocorra "a eliminação" do Hamas. No entanto, a Rússia e a Liga Árabe intensificaram a pressão diplomática sobre Israel para pôr fim aos combates, ao pedirem, por meio do Fórum de Cooperação Russo-Árabe, um cessar-fogo.

Uma pausa humanitária de sete dias permitiu em novembro a libertação de 105 reféns em Gaza em troca de 240 palestinos mantidos em prisões israelenses.

abd-gw/bgs/ltl/mel/mvv/ic/lb