Casa Branca: discussões sobre nova trégua Israel-Hamas 'são muito sérias'

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou hoje ao Egito para discutir uma trégua nos combates com Israel. Negociada por Egito, Catar e Estados Unidos, uma trégua de uma semana permitiu no mês passado a libertação de 105 reféns que estavam em poder do Hamas e de 240 palestinos detidos em prisões israelenses, além da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

