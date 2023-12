Erupção vulcânica diminui de intensidade na Islândia e população retoma rotina

A erupção de um vulcão localizado ao sul de Reykjavik, a capital da Islândia, diminuiu de intensidade nesta quarta-feira (20) e os islandeses puderam retomar a vida normal gradualmente.

"A força da erupção diminuiu com o passar das horas, assim como o impacto sísmico e a deformação" do solo, anunciou a agência de meteorologia do país em uma atualização publicada pouco antes das 11h locais (08h de Brasília).

"Nas últimas imagens de observação, a atividade se limita agora a duas crateras, enquanto antes eram três, no sudeste de Stora-Skogafell", acrescentou.