EUA indicia membro do Hezbollah por atos terroristas na América do Sul

A justiça americana anunciou, nesta quarta-feira (20), o indiciamento do cidadão colombiano-libanês Samuel Salman El Reda, membro do grupo Hezbollah, por sua participação em atos "terroristas" na América do Sul, entre eles o atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), em Buenos Aires, em 1994.

Samuel Salman El Reda, também conhecido pelo codinome "Salman Raouf Salman", foi acusado de "terrorismo" à revelia por se encontrar no Líbano, segundo um comunicado conjunto do promotor federal de Nova York, Damian Williams, e do promotor-adjunto americano Matthew Olsen, bem como dos chefes da polícia federal americana (FBI) e de Nova York (NYPD).

"Samuel Salman El Reda foi acusado durante décadas de executar operações terroristas em nome da organização jihadista islâmica Hezbollah, incluído o atentado em Buenos Aires de 1994, que massacrou 85 vítimas inocentes", declarou Williams.