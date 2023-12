EUA liberta homem forte do chavismo em troca de presos com governo de Maduro

A promotoria americana acusa Saab e seu sócio, o foragido colombiano Álvaro Pulido, de transferir 350 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) obtidos ilegalmente na Venezuela para serem lavados através dos Estados Unidos.

"A Casa Branca não interfere com as decisões do Departamento de Justiça", mas, sim, o presidente Biden exerce sua "autoridade de conceder o indulto", afirmou uma funcionária.

De acordo com a promotoria, Saab havia sido informante da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e havia fornecido informações sobre os subornos pagos a funcionários venezuelanos.

A prisão de Saab enfureceu o governo venezuelano, que assegurava que o empresário exercia trabalhos de enviado especial de Caracas no momento de sua prisão e que a Justiça americana não havia respeitado sua imunidade diplomática.

Em um comunicado que não cita Saab, o presidente Biden anunciou a libertação de 10 americanos presos na Venezuela.

Saab acabou se transformando em uma moeda de troca para Maduro, que exigia a sua libertação para desbloquear as negociações com a oposição, com a qual assinou em outubro o acordo de Barbados.