Farmacêutica francesa é condenada a pagar 2,2 bilhões por medicamento mortal

Um tribunal da França condenou, nesta quarta-feira (20), a farmacêutica Servier a pagar mais de US$ 460 milhões (cerca de R$ 2,24 bilhões) em indenizações no caso de um medicamento para diabetes vinculado com a morte de mais de mil pessoas.

O escândalo veio à tona em 2007, quando um médico alertou sobre os riscos cardíacos relacionados com o medicamento Mediator, destinado a pessoas com sobrepeso e diabetes, mas que também era receitado como supressor do apetite para o emagrecimento.

O fármaco, que pode ter causado cerca 1.800 mortes, acabou sendo proibido na França, onde foi administrado a milhões de pessoas. Também está proibido em Estados Unidos, Espanha e Itália.