Grupos de esquerda realizam primeira manifestação contra Milei na Argentina

Milhares de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira (20) no centro de Buenos Aires no primeiro protesto contra o governo do presidente ultraliberal Javier Milei, em meio a um enorme dispositivo de segurança, horas antes do mandatário anunciar medidas econômicas.

Os manifestantes dos movimentos sociais de esquerda Polo Operário e Movimento Socialista dos Trabalhadores marcharam por algumas quadras até a Plaza de Mayo, em frente à Casa Rosada, sede da Presidência.

O trajeto pelo centro de Buenos Aires foi acompanhado por membros da Polícia da Cidade, da Polícia Federal, da Polícia Federal Aeroportuária e da Gendarmeria, que tinham como ordem não permitir que os manifestantes bloqueassem as ruas e interrompessem totalmente o tráfego.