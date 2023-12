Guatemaltecos fazem peregrinação natalina pela democracia e contra a corrupção

Líderes indígenas e ativistas marcharam na capital da Guatemala em uma peregrinação natalina em repúdio à corrupção e às ações do Ministério Público para anular a votação que elegeu o opositor Bernardo Arévalo para assumir a Presidência em 14 de janeiro.

Passando pelas sedes do MP e da Suprema Corte, no centro da capital, os manifestantes participaram da chamada "Posada por la Democracia", levando um pequeno presépio para lembrar o nascimento de Jesus e tocando maracas e um casco de tartaruga. As "posadas" são celebrações tradicionais que antecedem o dia de Natal.

"Não se deve baixar a guarda, pode-se esperar qualquer coisa desses corruptos", disse à AFP o líder maia Misrahi Xoquic, em frente à Suprema Corte, na noite desta terça-feira. Os manifestantes também entoaram cânticos tradicionais com lemas anticorrupção.