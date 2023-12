Israel garante ter descoberto rede de túneis utilizada por líderes do Hamas

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (20), ter descoberto uma rede de túneis na Faixa de Gaza utilizada por dirigentes do Hamas, inclusive os que planejaram o ataque brutal de 7 de outubro.

As Forças de Defesa de Israel mostraram imagens "de uma ampla rede de túneis" que, segundo elas, "conectam esconderijos de terroristas com escritórios e residências que pertencem a altos dirigentes do Hamas".

Peter Lerner, porta-voz do Exército israelense, disse em declarações aos jornalistas que esses túneis eram utilizados pelos principais dirigentes da organização islamista palestina, como Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammed Deif.