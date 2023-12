Libertado 'são e salvo' ex-cônsul honorário do Reino Unido sequestrado no Equador

- Toneladas de droga -

O sequestro ocorreu em um momento em que o Equador é atingido pelos cartéis de drogas estrangeiros e locais que impõem um regime de terror com massacres, sequestros e extorsões.

Várias gangues controlam as prisões e as ruas, o que aumentou o nível de violência no país. Desde 2018, a taxa nacional de homicídios quadruplicou, passando de 6 para 26 por 100.000 habitantes.

No poder desde novembro, o presidente do Equador, Daniel Noboa, aposta em uma política linha dura contra as organizações de drogas.