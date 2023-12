Mais uma vez, republicanos se unem por Trump

A decisão de um tribunal do Colorado, que declarou na terça-feira Donald Trump inelegível para as primárias nesse estado dos Estados Unidos, foi fortemente criticada como "ingerência eleitoral" pelos republicanos, uma nova demonstração do domínio do ex-presidente sobre seu partido a apenas um mês das primárias para as eleições de 2024.

Representantes, senadores, candidatos à presidência, um por um, os pesos pesados do conservadorismo rejeitaram o espetacular veredicto que proíbe o nome de Trump de aparecer na cédula eleitoral desse estado americano pela suposta participação do magnata no ataque ao Capitólio.

"O veredicto do tribunal, que busca desqualificar o presidente Trump das primárias do Colorado, é um ataque partidário mal disfarçado", criticou o líder republicano do Congresso, Mike Johnson.