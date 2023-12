MP pede prisão perpétua para chileno acusado de matar ex-namorada na França

- Alma errante -

O último dia do julgamento, antes de o tribunal se retirar para deliberar na quinta-feira após as últimas palavras do réu, foi marcado por alegações e pelo choro da inconsolável mãe de Narumi Kurosaki, que provocou a suspensão da audiência por meia hora.

A família da japonesa está mergulhada em um "luto impossível", disse ao tribunal sua advogada, Sylvie Galley. Sua mãe "imagina a alma de sua filha vagando pelo bosque", explicou.

Para a acusação, Zepeda se desfez do corpo da ex-namorada em uma área de mata a cerca de 50 km de Besançon, queimando-o com o galão de combustível e os fósforos que comprou dias antes, para depois atirá-lo no rio Doubs.