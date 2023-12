Netanyahu descarta cessar-fogo em Gaza antes da 'eliminação' do Hamas

As declarações do primeiro-ministro israelense coincidem com a viagem ao Egito, nesta quarta, do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, para participar das conversas sobre um cessar-fogo em Gaza.

Um líder do Hamas disse à AFP que "um cessar-fogo total e uma retirada do Exército de ocupação israelense de Gaza são condições necessárias para qualquer troca" entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Além disso, esta semana, o Conselho de Segurança da ONU debate um projeto de resolução para acelerar o envio de ajuda humanitária para Gaza.

O projeto de resolução inicial pedia um "cessar duradouro" das hostilidades, mas a votação foi adiada duas vezes. Agora, os membros do Conselho de Segurança buscam a fórmula adequada para evitar o veto dos Estados Unidos, principal aliado de Israel.

