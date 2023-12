O tráfico de drogas cada vez mais próspero e violento na França

Em meados de novembro, as autoridades contabilizaram 315 homicídios ou tentativas vinculadas ao tráfico de drogas, um aumento de 57% considerando o mesmo período de 2022.

Apenas em Marselha (sudeste), desde o início do ano, a guerra travada por duas organizações criminosas rivais pelo controle do mercado das drogas deixou 47 mortos.

Os assassinatos, ou acertos de contas, assolam cidades como Nantes (oeste), Besançon (leste), Toulouse (sudoeste), Avignon (sudeste) e Nimes (sul).

Para conduzir o que ele chama de "a mãe de todas as batalhas", o ministro do Interior, Gérald Darmanin, não economiza recursos para desmantelar os pontos de venda de drogas e tentar desestabilizar o tráfico.

Mas a tarefa é colossal. "Às vezes, temos a impressão de tentar esvaziar o oceano com uma colher", confessa uma pesquisadora da Normandia, no noroeste. "É frustrante, porque as pessoas que prendemos são rapidamente substituídas por outras", acrescenta.