Presidente francês denuncia 'caça humana' contra ator Gérard Depardieu

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta quarta-feira (20) "uma caça humana" contra Gérard Depardieu, acusado de estupro e agressões sexuais, e afirmou que a Legião de Honra não deveria ser usada para censurar ninguém, referindo-se à possibilidade de retirarem essa prestigiosa distinção ao ator.

"Há uma coisa na qual nunca me verão fazer parte, que são as caças humanas, eu as odeio", declarou o chefe de Estado francês em uma entrevista à emissora France 5.

A ministra da Cultura, Rima Abdul Malak, anunciou na última sexta-feira que o conselho da ordem da Legião de Honra se reuniria para "iniciar um procedimento disciplinar", o que poderia levar à retirada da Legião de Honra do ator.