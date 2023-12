República Democrática do Congo estende votação em pleito caótico

"As seções eleitorais que não abriram em absoluto estarão abertas nesta quinta-feira", declarou à emissora de televisão oficial Denis Kadima, presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente.

Kadima não detalhou o número de seções afetadas, mas disse depois que "o grosso dos eleitores", que estimou em "não menos que 70%", "conseguiu votar" nesta quarta.

Em algumas seções houve "problemas" com as "máquinas" de votação e com as "baterias", declarou o arcebispo de Kinshasa, monsenhor Fridolin Ambongo, depois de votar.

"É preciso encontrar soluções rapidamente, se não, as eleições vão se estender por vários dias", acrescentou.

Na capital, Kinshasa, os centros de votação abriram com atraso, às 9h00, observou um correspondente da AFP.

Várias missões enviaram observadores para supervisionar o pleito: a principal delas é coordenada por um grupo das igrejas católica e protestante, que mobilizaram 25.000 observadores.