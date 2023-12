Sérvia repetirá votação em 30 colégios eleitorais após protestos

A Sérvia anunciou, nesta quarta-feira (20), que repetirá a votação em 30 colégios eleitorais após as manifestações e a rejeição dos resultados pela oposição por suposta fraude.

"A comissão eleitoral sérvia decidiu repetir as eleições legislativas na Sérvia em 30 colégios e celebrá-las em 30 de dezembro", indicou um comunicado publicado pela emissora estatal RTS.

As votações serão essencialmente repetidas em zonas rurais do país, um dos mais pobres do continente europeu.