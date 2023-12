Suriname aguarda decisão sobre recurso contra condenação do ex-presidente Bouterse

No sábado, milhares de partidários de Bouterse se reuniram na sede do Partido Nacional Democrático (NDP), que ele fundou, para expressar apoio com o lema "Libertem Bouta", como ele é conhecido.

Bouterse pediu calma à multidão. "Não provoquemos o caos, somos pessoas civilizadas. Vamos aguentar até as eleições de 2025".

O ex-presidente, no entanto, advertiu as autoridades que "as coisas podem sair do controle".

Bouterse afirmou que processo contra ele é um "julgamento político" e que a Holanda, ex-potência colonial, conspirou contra ele. "Espero que a juíza mostre bom senso e que sua decisão não tenha consequências para o país", afirmou.

Autor de dois golpes de Estado, em 1980 e 1990, Bouterse, um ex-homem forte do Exército, foi eleito presidente do Suriname em 2010 e permaneceu no poder até 2020.

A Interpol emitiu um mandado de prisão contra ele depois que foi condenado a 11 anos de prisão em 1999, nos Países Baixos, por tráfico de cocaína. Sua condição de presidente no momento da sentença, no entanto, impediu a extradição.