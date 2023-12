Agência Europeia de Medicamentos 'preocupada' com transferência de centro erótico de Amsterdã

"A EMA está extremamente preocupada com o impacto desta decisão em seu entorno, pois o lugar proposto para o centro erótico é muito perto das instalações" da agência, explicou.

"A agência acompanhará de perto o processo de decisão", acrescentou a EMA, que transferiu sua sede para Amsterdã após o Brexit.

A Prefeitura afirmou na segunda-feira que o Europaboulevard "é a localização mais apropriada para o novo centro erótico".

"Esta escolha será submetida ao Conselho Municipal" no início de 2024, afirmou em nota.

Desde que o projeto de transferência foi anunciado, as profissionais do sexo expressaram sua rejeição, pois desejam continuar trabalhando no centro histórico, atrás das famosas vitrines iluminadas com neon.

Os moradores das três regiões pré-selecionadas em fevereiro, no norte e sul da cidade, também manifestaram oposição à construção do que chamaram de um "enorme bordel" perto de suas casas.