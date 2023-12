Chileno é condenado a 28 anos de prisão por assassinar ex-namorada japonesa na França

- Recurso possível -

O julgamento, iniciado em 4 de dezembro, despertou grande agitação em Vesoul, cidade de 15.000 habitantes. Dezenas de pessoas fizeram fila na chuva, neblina ou sob temperaturas abaixo de zero para garantir um lugar nas audiências.

Após quase três semanas de julgamento, a acusação conseguiu impor sua tese: Nicolas Zepeda teria cruzado o Atlântico no final de 2016, dois meses após o fim do relacionamento com a jovem de 21 anos, sem avisá-la, com o objetivo de reconquistá-la, caso contrário, a mataria.

Após espioná-la durante vários dias na residência universitária de Besanzón (leste), foram jantar juntos em 4 de dezembro de 2016. Em seguida, a matou na madrugada do dia 5 em seu quarto.

"Ele a asfixiou ou a estrangulou", disse o promotor Étienne Manteaux, para quem os "gritos de mulher" ouvidos na madrugada são a "prova central" de que morreu. Um dia depois, teria se desfeito do corpo em uma zona florestal perto do rio Doubs.