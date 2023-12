Cresce preocupação no Turcomenistão com queda no nível do mar Cáspio

"Eu antes navegava entre Turkmenbashi e Hazar", lembra Batyr Yusupov, funcionário de um cruzeiro no Turcomenistão. A ligação marítima é agora impossível, devido à alarmante descida do nível do Mar Cáspio, o maior mar fechado do mundo.

"Há um ano que não conseguimos ir até lá, devido à grave sedimentação do Cáspio", disse o marinheiro de 36 anos à AFP.

Atrás dele, um retrato de Serdar Berdymujamedov, presidente do Turcomenistão, um dos cinco países que fazem fronteira com o Cáspio, junto com Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão e Irã.