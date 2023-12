Derrota judicial para a Uefa reabre disputa no futebol europeu

"O futebol europeu não é e nunca mais será um monopólio", comemorou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Para o clube catalão, a decisão do TJUE "abre caminho para uma nova competição de futebol de alto nível na Europa, ao manifestar-se contra a figura do monopólio no mundo do futebol".

Mas a interpretação da Uefa é diferente e o alcance desta decisão foi minimizado, reforçando que se refere a "um aspecto técnico" que já tinha reconhecido e corrigido em junho de 2022 com novas regras.

"Esta derrota não significa uma aprovação ou validação da chamada Superliga. Em vez disso, ressalta uma lacuna pré-existente" nos regulamentos da Uefa, afirmou a associação esportiva, expressando sua "confiança" na legalidade das novas normas.

Outras entidades reagiram à decisão do TJUE reafirmando sua posição contra a Superliga.

A Liga Espanhola de Futebol (LaLiga) também destacou nas redes sociais o caráter "egoísta e elitista" que a Superliga teria por ser "um modelo fechado" organizado por uma série de clubes ricos, sem acesso aos restantes.