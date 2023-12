Governo inglês, entidades e clubes reagem à decisão da UE sobre Superliga

- ATLÉTICO DE MADRID: "Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha (com exceção de Real Madrid e Barcelona), etc. não querem a Superliga. Somos a favor de proteger a grande família do futebol europeu, de proteger as ligas nacionais e que, através delas, a classificação para as competições europeias seja alcançada em campo a cada temporada".

- BAYERN DE MUNIQUE: "(A decisão) Não altera a posição do FC Bayern e da ECA de que tal competição seria um ataque ao significado das ligas nacionais e à estrutura do futebol europeu. A Bundesliga é a base do FC Bayern, tal como todas as ligas nacionais são a base dos clubes de futebol europeus. Portanto, é nosso dever e nossa profunda convicção fortalecê-las, e não enfraquecê-las. Também estamos comprometidos com as competições europeias de clubes sob a égide da Uefa (...) A porta para a Superliga no FC Bayern permanece fechada".

- INTER DE MILÃO: "A Inter reitera sua convicção de que o futuro do futebol europeu só pode ser garantido com a colaboração dos clubes da ECA e em colaboração com a UEFA e a FIFA. Como clube, continuamos ancorados nos valores que caracterizam o modelo esportivo europeu e estamos empenhados em trabalhar com todos os outros clubes sob a égide da ECA para defender estes valores".