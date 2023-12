Guerra se estende no Sudão e milhares de pessoas fogem

Mohammed Ibrahim tinha acabado de instalar-se em Wad Madani após deixar sua casa na capital sudanesa Cartum, afetada pela guerra que começou em abril. Agora os combates se ampliaram e ele precisou abandonar tudo pela segunda vez.

Wad Madani é a principal cidade de Aljazira, no centro-leste do Sudão, e fica a 180 km ao sul de Cartum. O estado até então a salvo dos combates, se tornou um refúgio para meio milhão de pessoas que fugiram dos combates que opõem há oito meses o Exército oficial e paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR).

Porém, recentemente, os paramilitares, que já controlam a maior parte da capital, avançaram para o sul, ao longo da rodovia que liga Cartum a Wad Madani, tomando uma cidade atrás da outra.