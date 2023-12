Número de mortos em terremoto na China sobe para 135

Sobreviventes do terremoto na China se recuperavam nesta quinta-feira nos hospitais, enquanto as equipes de emergência transportavam mantimentos para a região afetada, três dias depois do tremor que deixou 135 mortos, segundo um balanço atualizado.

As equipes de emergência prosseguem com as buscas por vítimas na província de Qinghai, noroeste do país.

Quase mil pessoas ficaram feridas na província e na vizinha Gansu após o terremoto potente, de pouca profundidade, que abalou a região na segunda-feira à noite.