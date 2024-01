Chuva dificulta resgates após terremoto que deixou 73 mortos no Japão

Socorristas japoneses correm contra o tempo nesta quarta-feira (3), em condições muito adversas, para encontrar sobreviventes do poderosos terremoto que atingiu a região central do país no dia do Ano Novo e deixou ao menos 73 mortos.

O forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu a localidade de Ishikawa, na ilha de Honshu, e provocou a destruição de milhares de edifícios, bloqueios de estradas, um devastador incêndio e um alerta de tsunami, com ondas de mais de um metro.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou nesta quarta-feira que se trata de "uma corrida contra o tempo", dado o número de pessoas presas nos prédios que desabaram.