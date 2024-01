Irã acusa Israel e EUA por ataque que deixou 84 mortos perto de túmulo do general Soleimani

O Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão de quarta-feira (3) que deixou pelo menos 84 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qassem Soleimani.

As explosões, com cerca de 15 minutos de diferença, ocorreram em meio à tensão no Oriente Médio, um dia depois que o número dois do Hamas foi morto em um ataque em Beirute, atribuído por autoridades libanesas a Israel.

O incidente aconteceu perto da mesquita Saheb al Zaman, onde está o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman. Ninguém reivindicou o ataque até o momento.