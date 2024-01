Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia

Às margens do rio Dnieper, que separa as posições ucranianas e russas, Kherson tem sido alvo frequente de bombardeios desde que as tropas de Moscou se retiraram desta cidade em novembro de 2022.

Na região de Donetsk, no leste, quatro mísseis russos caíram na cidade de Avdiivka, onde um prédio residencial foi atingido. Um homem morreu, e uma mulher ficou ferida no incidente, segundo o chefe da administração militar regional, Vadym Filashkin.

O Exército russo tenta há meses cercar Avdiivka, uma cidade industrial no Donbass onde os soldados ucranianos estão entrincheirados.

Nos últimos dias, as forças russas e ucranianas realizaram vários bombardeios maciços.

Na sexta-feira, ataques russos à Ucrânia deixaram 53 mortos, 30 deles em Kiev, segundo serviços de resgate da Ucrânia. No dia seguinte, um bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod matou 25 pessoas.

Em resposta, Moscou lançou bombas em Kiev e seus arredores, em Kharkiv e no leste do país na terça-feira. Cinco pessoas morreram nos incidentes, enquanto centenas ficaram feridas nos dois lados da fronteira.