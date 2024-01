Borrell: solução para conflito israelense-palestino 'tem de ser imposta do exterior'

"O ocorrido ontem com a morte de dirigentes do Hamas é um fator adicional que pode provocar uma escalada do conflito", acrescentou, em uma entrevista coletiva após sua intervenção no seminário diplomático português.

Israel, que prometeu "destruir" o Hamas em resposta ao seu ataque sem precedentes em solo israelense em 7 de outubro, ainda não reivindicou o bombardeio de terça-feira em Beirute. Nele, morreu o número dois do Hamas, Saleh Al Aruri.

