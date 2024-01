Caravana de milhares de migrantes se desfaz no sul do México

Segundo Villagrán, o grupo somava cerca de 6.800 pessoas, embora o presidente Andrés Manuel López Obrador tenha dito na semana que passada que havia apenas 1.500 integrantes.

O Instituto Nacional de Migração (INM) disse que os migrantes devem procurar a Comissão Nacional de Ajuda a Refugiados para iniciar os trâmites.

O Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família (DIF) e a Procuradoria de Proteção à Infância e Juventude indicarão os procedimentos em relação aos menores de idade.

A formação da caravana coincidiu na quarta-feira passada com a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e outras autoridades dos EUA, que vive um aumento sem precedentes no número de migrantes que tentam chegar à fronteira entre México e Estados Unidos.

