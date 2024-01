Caso Depardieu provoca racha no meio cultural francês

As acusações de estupro e agressão sexual contra o ator Gerard Depardieu acabaram por causar um racha no meio cultural francês, dividido entre aqueles que acreditam que chegou a hora de trazer à tona os abusos no mundo do cinema e os que insistem em que é preciso deixar a justiça fazer seu trabalho.

A intervenção, no mês passado, do presidente francês, Emmanuel Macron, que em uma entrevista tomou partido do astro, aprofundou essa divisão.

As acusações mais graves contra Depardieu, de 75 anos, remontam a 2020, mas outras atrizes, trabalhadoras da indústria do cinema, do teatro e inclusive jornalistas (entre elas a espanhola Ruth Baza, que o entrevistou em 1995) deram novos e graves testemunhos.