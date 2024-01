Companhias de navegação irão evitar Mar Vermelho por ataques de huthis do Iêmen

Nesta quarta-feira, 12 países liderados pelos Estados Unidos advertiram os rebeldes sobre "consequências" a menos que cessem os ataques, que estão afetando o comércio global.

Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, incluindo Reino Unido, Alemanha e Japão, emitiram uma declaração conjunta, enquanto o presidente americano, Joe Biden, considera, segundo relatos, realizar ataques diretos contra os huthis se as agressões persistirem.

"Sejamos claros: instamos ao cessar imediato desses ataques ilegais e à libertação dos navios e tripulações detidos ilegalmente", diz a declaração divulgada pela Casa Branca.

"Os huthis serão responsabilizados pelas consequências se continuarem ameaçando vidas, a economia global e o livre fluxo do comércio nas rotas críticas da região", acrescentou.

Anteriormente, os Estados Unidos enviaram um porta-aviões para a área e anunciaram uma coalizão naval para proteger os movimentos no Mar Vermelho, por onde passa 15% do comércio global, de acordo com números da ONU.