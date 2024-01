Elvis voltará aos palcos em 2024 em Londres graças à inteligência artificial

Esta empresa britânica afirmou ter fechado um "acordo de vários milhões de libras" com o Authentic Brands Group, que gerencia os direitos do patrimônio do lendário artista, para ter acesso a esses arquivos e realizar apresentações ao redor do mundo.

Os primeiros espetáculos acontecerão em novembro de 2024 na capital britânica, antes de outras apresentações planejadas em Las Vegas, Berlim e Tóquio.

Antes de Elvis, a empresa Pophouse Entertainment já havia apresentado em Londres um espetáculo do grupo sueco ABBA, no qual o quarteto é representado por avatares digitais.

Em setembro do ano passado, o espetáculo do grupo sueco alcançou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos, gerando receitas de mais de US$ 150 milhões (R$ 738 milhões).

Devido a esse sucesso, o espetáculo foi estendido e a empresa sueca anunciou o lançamento de uma nova produção com avatares dos músicos da banda de glam metal americana Kiss.

O legado de Elvis, que teve uma carreira bem-sucedida nas décadas de 1950, 1960 e início de 1970, continua vivo. Muito depois de sua morte, ocorrida em 1977, aos 42 anos, ele foi o protagonista, em 2022, de um filme biográfico, 'Elvis', dirigido por Baz Luhrmann.