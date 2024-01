Endividados e frustrados, chegam à Guatemala primeiros deportados dos EUA em 2024

As remessas familiares enviadas do exterior para a Guatemala em 2022, em sua maioria dos Estados Unidos, somaram 18,04 bilhões de dólares (R$ 88,7 bilhões) e e este ano poderia fechar com o recorde de 20 bilhões de dólares (R$ 98,4 bilhões), segundo projeções do Banco da Guatemala (Central, Banguat).

Estes recursos econômicos são essenciais para a economia da Guatemala, pois em 2022 superaram o valor das exportações, de 15,7 bilhões de dólares (R$ 77,2 bilhões).

O Ministério das Relações Exteriores estima que cerca de 2,7 milhões de guatemaltecos vivam nos Estados Unidos, mas apenas 400.000 têm documentos para trabalhar no país.

