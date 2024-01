Escritórios do Hamas passavam despercebidos na periferia sul de Beirute

Os moradores dos animados subúrbios do sul de Beirute, onde o número dois do Hamas foi morto na noite de terça-feira (2) em um ataque atribuído a Israel, não sabiam que o edifício atacado albergava os escritórios do movimento islamista palestino.

Dois andares do pequeno e modesto edifício foram completamente destruídos por três ataques de drones, que mataram Saleh al-Arouri e seis outros líderes do Hamas.

Nesse reduto do Hezbollah libanês, soldados do Exército bloquearam a área, na manhã de hoje, repleta de ativistas vestidos de civil e de cor preta, do poderoso movimento pró-Irã.