EUA descarta participação própria ou de Israel em explosões no Irã

O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou, nesta quarta-feira (3), que Washington ou Israel estejam por trás das explosões mortais no Irã e advertiu contra uma escalada, após um suposto ataque israelense contra um líder do Hamas no Líbano.

Pelo menos 103 pessoas morreram no sul do Irã, perto do túmulo do general da Guarda Revolucionária Qasem Soleimani, no quarto aniversário de sua morte em um ataque de drones americanos.

"Os Estados Unidos não estiveram envolvidos de nenhuma forma e qualquer insinuação que o contradiga é ridícula", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.