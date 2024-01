Ex-presidente de Harvard diz que renunciou devido a 'mentiras e insultos'

A ex-presidente da Universidade de Harvard reconheceu nesta quarta-feira que cometeu erros, mas insistiu em que foi alvo de uma campanha de mentiras e insultos.

Claudine Gay renunciou ontem, após ser alvo de ataques e acusações de plágio, e depois da sua resposta a manifestações pró-palestinos no campus, no contexto do conflito entre Israel e o Hamas.

"Aqueles que fizeram uma campanha implacável pela minha destituição muitas vezes traficaram mentiras e insultos ad hominem, e não argumentos fundamentados", escreveu Claudine no The New York Times. "Reciclaram velhos estereótipos raciais sobre o talento e o temperamento negros. Promoveram uma narrativa falsa de indiferença e incompetência."