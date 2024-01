Hamas ainda tem 'força significativa' em Gaza, afirma EUA

O Hamas ainda tem "uma força significativa" em Gaza, depois de quase três meses de operações militares israelenses contra o movimento islamista palestino, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira (3).

"Acreditamos que reduzir e derrotar a capacidade do Hamas de realizar ataques dentro de Israel é um objetivo absolutamente alcançável para as forças militares israelenses", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas.

"Isso pode ser feito militarmente", acrescentou, afirmando que o Exército israelense poderia "eliminar a ameaça que o Hamas representa para o povo israelense".