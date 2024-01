Morre o imã baleado em frente a mesquita nos EUA

O imã que havia sido baleado mais cedo nesta quarta-feira (3) em frente a uma mesquita perto de Nova York não resistiu ao ferimento e morreu, informou à AFP um funcionário americano.

A polícia da cidade de Newark, no estado de Nova Jersey, não revelou os motivos do incidente.

"Hassan Sharif era um agente de segurança do transporte no aeroporto internacional Newark Liberty desde 2006", disse Lisa Farbstein, porta-voz da Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos.