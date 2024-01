Investigadores ainda não conseguiram identificar causas de colisão de aviões em Tóquio

Investigadores japoneses tentam estabelecer nesta quarta-feira (3) as causas da colisão de dois aviões na pista do aeroporto Haneda, em Tóquio, que deixou cinco mortos, depois que a companhia aérea Japan Airlines (JAL) afirmou que a aeronave foi autorizada a pousar.

O choque envolveu na terça-feira um avião comercial da JAL que pousou com 379 passageiros e uma aeronave da Guarda Costeira. Esta última ia decolar para levar ajuda às zonas afetadas pelo devastador terremoto no centro do Japão que deixou mais de 60 mortos.

A tripulação da JAL conseguiu evacuar rapidamente os passageiros com tobogãs infláveis, mas cinco dos ocupantes do avião da Guarda Costeira morreram no incêndio deflagrado pela colisão. Somente o piloto sobreviveu, mas ficou gravemente ferido.