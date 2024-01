Israel realizou ataque que matou número dois do Hamas no Líbano, diz funcionário dos EUA

Desde o começo do conflito, também aumentou a tensão na fronteira israelense-libanesa, na Síria e no Iraque (contra bases americanas) e no Mar Vermelho, onde rebeldes huthis do Iêmen lançam ataques para frear o tráfego marítimo.

Acusado por Israel de planejar numerosos ataques contra o país, Aruri foi eleito em 2017 subchefe do escritório político do Hamas, tornando-se oficialmente o número dois do movimento islamista.

Acredita-se que tenha desempenhado um papel na melhoria da capacidade militar do Hamas e na construção de vínculos com aliados regionais, como o Irã.

O Hezbollah advertiu que o assassinato de Aruri "não ficará sem resposta ou punição".

